Запрет на посещение лесов в Башкирии перестаёт действовать с завтрашнего дня

Ограничения были введены в связи с чрезвычайной пожароопасностью, возникшей на фоне аномальной жары в августе этого года. Так, в период с 23 августа по 5 сентября под запретом для жителей республики было посещение лесов, а также въезд на их территорию на автомобилях.