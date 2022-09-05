Запрет на посещение лесов в Башкирии перестаёт действовать с завтрашнего дня

Действие введённого ранее на территории республики запрета на посещение лесов будет прекращено уже завтра — 6 сентября. Об этом сообщил заместитель председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов в ходе прямого эфира в ЦУРе Башкирии.
Ограничения были введены в связи с чрезвычайной пожароопасностью, возникшей на фоне аномальной жары в августе этого года. Так, в период с 23 августа по 5 сентября под запретом для жителей республики было посещение лесов, а также въезд на их территорию на автомобилях.
Отмечается, что несмотря на снятие ограничений, в регионе все же сохраняется пожароопасность. Жителям республики рекомендуется не пренебрегать правилами безопасности при пользовании огнём.
Напомним, ранее крупные пожары произошли в нескольких районах Башкирии. Так, в Абзелиловском районе едва не загорелось кладбище, а в Уфимском районе огнем была объята территория порядка 30 тысяч квадратных метров.