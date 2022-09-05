Врач из Уфы назвала симптомы, говорящие о наличии глистов

Кроме “стандартных”, то есть очевидных симптомов наличия в организме человека таких паразитов как глисты, которые выражаются в болях в животе, резком наборе веса или же похудении, а также неполадках со стулом, врач хирург-онколог и маммолог назвала еще ряд тревожных симптомов.
Помимо резкого набора или потери веса и болей в животе свидетельствовать о незваных гостях в теле человека также может анемия, депрессивное состояние и нервозность.
Перед тем как при наличии вышеперечисленных напастей заподозрить у себя какое-либо серьезное заболевание, доктор Нигманова рекомендует исключить именно наличие глистов. И разумеется пройти курс лечения, который избавит от паразитов.