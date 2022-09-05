Врач из Уфы назвала симптомы, говорящие о наличии глистов

Врач из Уфы назвала симптомы, говорящие о наличии глистов
Врач из Уфы назвала симптомы, говорящие о наличии глистов
Вчера, 08:21ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О том какие симптомы могут свидетельствовать о наличии паразитов в организме рассказала врач-онколог Гульнур Нигманова.

Кроме “стандартных”, то есть очевидных симптомов наличия в организме человека таких паразитов как глисты, которые выражаются в болях в животе, резком наборе веса или же похудении, а также неполадках со стулом, врач хирург-онколог и маммолог назвала еще ряд тревожных симптомов.

Помимо резкого набора или потери веса и болей в животе свидетельствовать о незваных гостях в теле человека также может анемия, депрессивное состояние и нервозность.

Перед тем как при наличии вышеперечисленных напастей заподозрить у себя какое-либо серьезное заболевание, доктор Нигманова рекомендует исключить именно наличие глистов. И разумеется пройти курс лечения, который избавит от паразитов.

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