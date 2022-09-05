В Уфе вместо занятий студентам УКСиВТа пришлось собирать воду с пола после потопа

В Уфе вместо занятий студентам УКСиВТа пришлось собирать воду с пола после потопа
В Уфе вместо занятий студентам УКСиВТа пришлось собирать воду с пола после потопа
Вчера, 13:13ОбществоИрина ДеревянчукФото: Телеграм-канал @UFA_RB
После того как студенты собрали воду их отправили домой на дистанционное обучение, рассказала Mkset одна из студенток колледжа 5 сентября.

В первый день первой по-настоящему учебной недели 5 сентября студентам Уфимского колледжа статистики и вычислительной техники вместо занятий пришлось заниматься уборкой в колледже, который «поплыл». Полы в коридорах учебного заведения были покрыты дождевой водой после вчерашнего дождя.

Как рассказала корреспонденту Mkset одна из студенток колледжа с утра она пришла на пары, но вместо них ее и ее одногруппников отправили собирать воду, после чего отпустили домой, где занятия продолжатся, но уже в дистанционном формате.

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