В Уфе провели уникальную операцию мальчику, страдающему эпилепсией

В Уфе провели уникальную операцию мальчику, страдающему эпилепсией
В Уфе провели уникальную операцию мальчику, страдающему эпилепсией
Вчера, 17:25ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
У пятилетнего ребёнка могло случаться больше сотни приступов эпилепсии за день, однако после проведения операции их число должно сократиться, сообщает пресс-служба регионального Минздрава

Уникальную операцию провели уфимские хирурги на мальчике, страдающем сложной формой эпилепсии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Сообщается, что маленькому пациенту провели микрохирургическую функциональную гемисферотомию — редкую операцию, которую делают в единичных клиниках страны. В ведомстве также отмечают, что эпилептические припадки могли случаться у ребёнка более 100 раз в сутки. После проведённой операции частота приступов должна будет снизиться.

Специалисты также добавляют, что в скором времени пациент пойдёт на поправку, при этом продолжая медикаментозную терапию.

Напомним, ранее уникальную операцию провели медики в роддоме № 3 в Уфе. Роженице удалили опухоль колоссальных размеров, сохранив при этом репродуктивные органы. Также в сентябре прошлого года уфимские врачи провели операцию по удалению аневризмы правого предсердия у двухлетней девочки. Примечательно, что всего в мире было зарегистрировано порядка 60 случаев подобной патологии.

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