В рамках ВЭФ власти Приморья подписали соглашение о развитии цифровых проектов

Договор направлен на совместную реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», передают vostokmedia.com.
В рамках соглашения стороны обозначили проекты, реализуемые на территории Приморья, в частности касающиеся мониторинговых систем незаконного хранения отходов, разработки систем видеонаблюдения за пожарами, создания электронных профилей туристов, а также цифровых решений в других областях.
На встрече Шарков отметил, что Приморье лидирует среди других регионов ДФО по инвестициям и количеству проектов организации. В течение последних двух лет объем инвестирования составил свыше миллиарда рублей. Это обеспечило значительное улучшение качества связи в наиболее крупных городах Дальневосточного региона.
В 2021 и 2022 годах в Приморском крае модернизировали сеть. Изменения в лучшую сторону почувствовали жители более 100 населенных пунктов региона. Скорость 4G в крае возросла почти вдвое.
«Результаты по Приморью хорошие, поэтому хочется, чтобы развивались различные направления сотрудничества», – уточнил Шарков.
Как подчеркнула Щербина, ВЭФ является удобной стартовой площадкой, где можно заключать долгосрочные партнерские соглашения.
Председатель регионального правительства подчеркнула, что работа форума способствует не только развитию бизнеса. Она направлена также на расширение возможностей образования и экономики, бюджетных процессов и иных значимых направлений общественной жизни Приморья.
«Мы уделяем этому направлению большое внимание и рады инвесторам, которые улучшают качество связи», – подытожила Щербина.
Известно, что в рамках форума региональные власти намерены подписать порядка 30 соглашений. Предполагается, что договоренности будут направлены на реализацию проектов в области развития соцпредпринимательства, культуры, цифровых технологий, связи, молодежной политики и иных направлений.