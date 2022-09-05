Согласно итогам 2022 года Сбербанк дал прогноз о росте объема средств физлиц

По прогнозам Кирилла Царева, первого зампредседателя правления Сбера, сделанным по итогам текущего года во время Восточного экономического форума, объем средств российских граждан в отечественных банках в этом году увеличится на 3,5%.

Кроме того, по словам Царева, на рынке потребительского кредитования после июньского снижения на 4,2 % произойдет возврат к значениям начала года. Также в планах Сбера — наращивание рыночной доли в сфере потребительских кредитов. Царев подчеркнул, что в данное время в Сбербанке хранится в валюте не более 10% от общих сбережений граждан РФ. Это касается физических лиц и подтверждается данными Центробанка, отражающими незначительный интерес российских граждан к сбережениям в валюте. Например, в течение июня доля валютных депозитов упала на 2,5 процентных пункта, достигнув исторического минимума, равного 11,5%. Кроме того, он сообщил, что, прежде чем привлекать вклады в "дружественных" валютах в качестве альтернативных; нужно осознавать возможности банка по их размещению. Сейчас давать комментарии еще рано, считает Царев. Также он напомнил, что Сбербанком открываются сберегательные счета в юанях. По сведениям РИА “Новости”, вклады в юанях уже открывают в десяти банках из 30 самых крупных по размеру активов. Тем не менее ставки по ним, как правило, невелики, информирует Vostokmedia.com. Кроме того, Царев отметил, что за минувший месяц Сбер зафиксировал максимальное с начала текущего года количество оформленных потребительских кредитов. Он полагает, что рост спроса объясняется снижением ставок и смягчением требований к заемщикам. Портфель физических лиц вырос с января текущего года на 5,1%, в роли драйверов оказались кредитные карты (+20%) и ипотечные займы (+7,3%). Начиная с середины июля для клиентов Сбербанка работает программа рефинансирования кредитов по ипотеке — порядка трети кредитных займов на жилье выдается по программам господдержки.

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