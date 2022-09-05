На вопросы жителей Башкирии об организации школьного питания ответят на горячей линии

Приуроченная к началу учебного года горячая линия будет работать 2 недели, с 5 до 16 сентября и расскажет о роли администрации школ в вопросах питания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии.

С сегодняшнего дня и до 16 сентября, то есть 2 рабочие недели специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы родителей и законных представителей детей о горячем питании в школе. Данная тема традиционно является одной из «острых», поэтому учебный год стартует вместе с «горячей линией», которая должна дать исчерпывающие ответы на вопросы о питании. Кроме того ответы на волнующие их вопросы специалистам смогут задать родители детей-аллергиков и детей, которые испытывают те или иные проблемы со здоровьем, при которых требуются те или иные особенности диеты. Вопросы о питании родители и законные представители могут задать дозвонившись по бесплатному телефону 8-800-700-90-30. Работает «горячая линия» с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 местного времени, перерыв с 12.00 до 12.45.

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