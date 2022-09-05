На вопросы жителей Башкирии об организации школьного питания ответят на горячей линии

На вопросы жителей Башкирии об организации школьного питания ответят на горячей линии
На вопросы жителей Башкирии об организации школьного питания ответят на горячей линии
Вчера, 15:21ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Приуроченная к началу учебного года горячая линия будет работать 2 недели, с 5 до 16 сентября и расскажет о роли администрации школ в вопросах питания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии.

С сегодняшнего дня и до 16 сентября, то есть 2 рабочие недели специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы родителей и законных представителей детей о горячем питании в школе. Данная тема традиционно является одной из «острых», поэтому учебный год стартует вместе с «горячей линией», которая должна дать исчерпывающие ответы на вопросы о питании.

Кроме того ответы на волнующие их вопросы специалистам смогут задать родители детей-аллергиков и детей, которые испытывают те или иные проблемы со здоровьем, при которых требуются те или иные особенности диеты.

Вопросы о питании родители и законные представители могут задать дозвонившись по бесплатному телефону 8-800-700-90-30. Работает «горячая линия» с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 местного времени, перерыв с 12.00 до 12.45.

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