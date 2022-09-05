На ВЭФ договорились о возведении логистического терминала на Дальнем Востоке

По мнению, озвученному директором предприятия Аркадием Сарайковым, данное направление считается перспективным и востребованным населением как ЕАО, так и остальных дальневосточных регионов. Фермерами из России направляются в Китай большие объемы сои, а обратно идет немало овощей, фруктов и запчастей для техники, которая произведена в КНР. И если полностью уйдут в прошлое антиковидные меры в этих двух странах, могут начаться и пассажирские перевозки.