Как "Альфа-банк" уменьшал кэшбэк и списывал у клиентов огромные комиссии в 2022 году

По словам женщины, звонок в банк не помог выяснить причины списания, так как сотрудник заявил, что запрашиваемая информация представляет коммерческую тайну, и получить ее можно только по запросу. Женщина сделала для себя вывод, что это комиссия — за перевод контракта в другой банк. Но при этом она не указана в опубликованной на официальном сайте информации о тарифах.Алина Х. говорит, что была весьма разочарована банком. Женщина находилась в декретном отпуске, по истечении которого была уволена. Спустя год решила закрыть карту, так как не видела необходимости в ней. Зашла в мобильное приложение и увидела долг в размере около 9 тысяч рублей.