Из-за наплыва туристов Остров Миконос может потерять самобытность

Из-за наплыва туристов Остров Миконос может потерять самобытность

Из-за наплыва туристов Остров Миконос может потерять самобытность

Вчера, 20:49
Общество
Фото: pxhere.com
Остров Миконос, расположенный на территории Греции, чрезвычайно популярен у туристов. Но местное население не испытывает восторга из-за этой ситуации. О этом опубликован материал в The Guardian.

Как сообщают nation-news.ru, жители острова уверены, что блогеры и популярные персоны приезжают сюда для посещения ресторанов и бутиков. Большое число отдыхающих существенно перегружает местную инфраструктуру. Так, канализация на острове практически не справляется с потоком туристов. В этой связи возникают опасения, что Миконос рискует потерять самобытность.

По словам жительницы острова, на его территории бытуют свои порядки и традиции, которые стоит изучать гостям. Усиленное инвестирование в туристическую сферу зарубежными компаниями не просто нарушает местный колорит, но и приведет к полной деградации.

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