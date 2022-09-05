Дети погибшего на Украине солдата из Башкирии заявили, что «о них забыли»

— А нас — семью погибшего в ходе выполнения служебного долга старшего сержанта Алтыншина Ильгиза Ирековича администрация Куюргазинского района и Мурапталовского сельсовета даже не удосужились оповестить и пригласить детей на открытие мемориальной таблички в честь их отца, — говорится в сообщении.— Просто забыли — вычеркнули детей — пишет женщина на странице у Радия Хабирова и полагает, что таким образом чиновники «очень нехорошо поступили по отношению к детям и памяти их отца».