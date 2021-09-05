Жители Башкирии возмутились толпой без масок на юбилее города Октябрьского

Местные жители собрались в центре города на торжество. На празднике также побывал Радий Хабиров. Горожане подходили фотографироваться с главой республики, а последний никому и не отказывал в снимке.
Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях фотографии, полученные с юбилея города. На кадрах видно, что на празднике собралась огромная толпа людей, при этом все люди были без масок, в том числе пожилые люди, дети и сам глава. В комментариях под постом руководителя региона многие пользователи также возмутились нарушению масочного режима.
— Ну вот, опять никто не соблюдает масочный режим и дистанцию. Потом и привитые в коридорах больниц борются с вирусом, — отметила одна из пользовательниц.
Напомним, летом уфимка Нина Ткаченко планировала провести митинг для привлечения внимания к нарушениям прав жертв «черных риэлторов» при расследовании дела. Она отправила уведомление о проведении публичного мероприятия в городскую мэрию. Однако в официальном ответе, подписанным вице-мэром Рустемом Газизовым, женщине порекомендовали воздержаться от проведения массового мероприятия из-за коронавируса и предложил подать уведомление повторно уже после снятия ограничений. Однако сами власти продолжают проводить масштабные мероприятия, такие как Фольклориада, чемпионат мира по борьбе и нацфинал чемпионата "Молодые профессионалы", а сейчас день рождения города Октябрьского.