Жители Башкирии возмутились толпой без масок на юбилее города Октябрьского

Жители Башкирии возмутились толпой без масок на юбилее города Октябрьского
Жители Башкирии возмутились толпой без масок на юбилее города Октябрьского
Вчера, 09:41ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Страница Радия Хабирова
Вчера, 4 сентября, город Октябрьский в Башкирии праздновал свой день рождения, ему исполнилось 75 лет.

Местные жители собрались в центре города на торжество. На празднике также побывал Радий Хабиров. Горожане подходили фотографироваться с главой республики, а последний никому и не отказывал в снимке.

Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях фотографии, полученные с юбилея города. На кадрах видно, что на празднике собралась огромная толпа людей, при этом все люди были без масок, в том числе пожилые люди, дети и сам глава. В комментариях под постом руководителя региона многие пользователи также возмутились нарушению масочного режима.

— Ну вот, опять никто не соблюдает масочный режим и дистанцию. Потом и привитые в коридорах больниц борются с вирусом, — отметила одна из пользовательниц.

Напомним, летом уфимка Нина Ткаченко планировала провести митинг для привлечения внимания к нарушениям прав жертв «черных риэлторов» при расследовании дела. Она отправила уведомление о проведении публичного мероприятия в городскую мэрию. Однако в официальном ответе, подписанным вице-мэром Рустемом Газизовым, женщине порекомендовали воздержаться от проведения массового мероприятия из-за коронавируса и предложил подать уведомление повторно уже после снятия ограничений. Однако сами власти продолжают проводить масштабные мероприятия, такие как Фольклориада, чемпионат мира по борьбе и нацфинал чемпионата "Молодые профессионалы", а сейчас день рождения города Октябрьского.

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