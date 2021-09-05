Жители Башкирии возмутились толпой без масок на юбилее города Октябрьского

Напомним, летом уфимка Нина Ткаченко планировала провести митинг для привлечения внимания к нарушениям прав жертв «черных риэлторов» при расследовании дела. Она отправила уведомление о проведении публичного мероприятия в городскую мэрию. Однако в официальном ответе, подписанным вице-мэром Рустемом Газизовым, женщине порекомендовали воздержаться от проведения массового мероприятия из-за коронавируса и предложил подать уведомление повторно уже после снятия ограничений. Однако сами власти продолжают проводить масштабные мероприятия, такие как Фольклориада, чемпионат мира по борьбе и нацфинал чемпионата "Молодые профессионалы", а сейчас день рождения города Октябрьского.