Вещи со свадьбы рэпера из Уфы Моргенштерна распродают на Авито

После торжества осталось огромное количество реквизита. Вероятно, гости свадьбы решили подзаработать и продать вещи, которые им удалось забрать с праздника.
Так, на сайте Авито появилось несколько подобных объявлений от разных продавцов. К примеру, продают чёрный дождевик, который, согласно описанию товара, надевал сам рэпер на свадьбе. На плаще изображены буквы «АД», обозначающие первые буквы имён Алишер и Дилара, также на нём есть бирка с надписью «666». Стоимость этого товара составляет 666 666 рублей. За такую же цену продают блевотину Моргенштерна со свадьбы. В описании говорится, что она «состоит из алкоголя и кусочков еды, а именно салат, мясо, хлеб».
На продажу также выставлены костюм и туфли жениха. В объявлении указано, что серый свадебный костюм рэпера удалось забрать, когда тот переоделся. Его цена составляет 150 тысяч рублей. Обувь Моргенштерна от итальянского бренда Santoni продавец, как отмечается в описании товара, тоже «свистнул». Ботинки стоят 200 тысяч рублей.
Кроме того, на сервисе можно найти объявления о продаже кредиток со свадьбы, но цена лота не указана. Вероятно, они использовались в качестве реквизита или карты гостя. Продают также муляжные свадебные кольца, которые ставили на стол как украшение. Их стоимость составляет 10 тысяч рублей.