Вещи со свадьбы рэпера из Уфы Моргенштерна распродают на Авито

Вещи со свадьбы рэпера из Уфы Моргенштерна распродают на Авито
Вещи со свадьбы рэпера из Уфы Моргенштерна распродают на Авито
Вчера, 10:22ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Авито
В последний день лета, 31 августа, Моргенштерн и Дилара Зинатуллина сыграли громкую свадьбу в стиле нулевых.

После торжества осталось огромное количество реквизита. Вероятно, гости свадьбы решили подзаработать и продать вещи, которые им удалось забрать с праздника.

Так, на сайте Авито появилось несколько подобных объявлений от разных продавцов. К примеру, продают чёрный дождевик, который, согласно описанию товара, надевал сам рэпер на свадьбе. На плаще изображены буквы «АД», обозначающие первые буквы имён Алишер и Дилара, также на нём есть бирка с надписью «666». Стоимость этого товара составляет 666 666 рублей. За такую же цену продают блевотину Моргенштерна со свадьбы. В описании говорится, что она «состоит из алкоголя и кусочков еды, а именно салат, мясо, хлеб».

Фото:Скриншот с сайта "Авито"

На продажу также выставлены костюм и туфли жениха. В объявлении указано, что серый свадебный костюм рэпера удалось забрать, когда тот переоделся. Его цена составляет 150 тысяч рублей. Обувь Моргенштерна от итальянского бренда Santoni продавец, как отмечается в описании товара, тоже «свистнул». Ботинки стоят 200 тысяч рублей.

Фото:Скриншот с сайта "Авито"

Кроме того, на сервисе можно найти объявления о продаже кредиток со свадьбы, но цена лота не указана. Вероятно, они использовались в качестве реквизита или карты гостя. Продают также муляжные свадебные кольца, которые ставили на стол как украшение. Их стоимость составляет 10 тысяч рублей.

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