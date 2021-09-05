Вещи со свадьбы рэпера из Уфы Моргенштерна распродают на Авито

Так, на сайте Авито появилось несколько подобных объявлений от разных продавцов. К примеру, продают чёрный дождевик, который, согласно описанию товара, надевал сам рэпер на свадьбе. На плаще изображены буквы «АД», обозначающие первые буквы имён Алишер и Дилара, также на нём есть бирка с надписью «666». Стоимость этого товара составляет 666 666 рублей. За такую же цену продают блевотину Моргенштерна со свадьбы. В описании говорится, что она «состоит из алкоголя и кусочков еды, а именно салат, мясо, хлеб».