Школьнику из Башкирии вручили почетную грамоту за помощь в тушении лесных пожаров

Школьнику из Башкирии вручили почетную грамоту за помощь в тушении лесных пожаров
Школьнику из Башкирии вручили почетную грамоту за помощь в тушении лесных пожаров
Вчера, 12:01ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Со страницы Рустема Афзалова
В селе Туяляс на торжественной линейке 1 сентября школьник получил Почётную грамоту администрации Сибая за активное участие в тушении пожара.

Идель Махмутов помогал тушить пожар, начавшийся 22 августа в районе деревни Ахмерово Баймакского района, рассказал мэр Сибая Рустем Афзалов на своей странице в соцсетях.

По словам главы администрации города, во время тушения огня мальчик всегда стоял в первых рядах, показал себя неравнодушным, ответственным и мужественным человеком. Педагоги отзываются об Иделе как о трудолюбивом, обязательном, готовым прийти на помощь мальчике.

Сам школьник из многодетной семьи, в которой, кроме него, ещё пять детей. Афзалов поблагодарил родителей мальчика за то, что они воспитывают своих детей достойными людьми, и назвал Иделя настоящим героем, с которого можно брать пример.

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