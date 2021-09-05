Начало учебного года, гибель рыбы, лесные пожары и пикеты. Итоги недели в Башкирии

Неделя началась с насыщенного оперативного совещания в правительстве Башкирии, где обсудили множество важных вопросов. Так, власти республики рассказали, как будет проходить учеба в школах в очном формате. Для школьников в новом году сохранится кабинетная система – класс зашел в кабинет и в течении дня пребывает в этом кабинете. также будет осуществляться разделение потоков учащихся при посещении столовых, чтобы не допускать скопления детей при приеме пищи. Школы обеспечат медицинскими рециркуляторами в местах массового скопления детей. Для всех педагогов в Башкирии действует масочный режим.
На оперативном совещании в Правительстве РБ, глава республики жестко высказался о ситуации с ремонтами подъездов. Так, Радий Хабиров лично посетил несколько домов и потребовал у и. о. министра ЖКХ Алана Марзаева взять объяснительную с и. о. гендиректора фонда каперемонта Павла Сафонова, который и был ответственен за проведения ремонтов, поскольку глава остался недоволен ремонтами.
В социальных сетях распространилась информация, подкрепленная видеозаписями о гибели рыбы в реке Шугуровка. Данная река впадает в реку Уфимку, которая является водозабором Уфы. Жители города в своих сообщениях выразили опасения о том, что вредные вещества могли попасть в городской водопровод. В Минэкологии республики прокомментировали ситуацию. Уфаводоканал сообщил, что в питьевой воде вредных веществ не выявил, однако эксперты нашли их в пробах воды из реки. Власти заявили, что сообщение о загрязнении питьевой воды является фейком.
На оперативном совещании в мэрии Уфы сообщили об отмене шести автобусных маршрутов, однако для горожан предложена альтернатива. В администрации Уфы объяснили, что приняли решение отменить только «невостребованные» автобусы.
Жители Стерлитамака выступили против центра помощи детям-инвалидам в их доме. В центре Стерлитамака стоит красивый дом сталинской постройки. Удачное и удобное расположение, тихий двор, а внутри — просторные квартиры с высокими потолками. В доме под номером 57 по улице Мира есть и нежилые площади. Эту самую нежилую площадь и предложила администрация Стерлитамака в пользование РОО «Дети наше счастье», общественной организации родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).
Стало известно, что открытие Комсомольской переносится на 15 сентября. Mkset связался с администрацией города для уточнения ситуации. Так, нам сообщили, что открытие переносятся в связи с тем, что во время строительных работ под дорожным полотном были обнаружены высоковольтные кабели, местонахождение которых изначально предполагалось под тротуаром. Теперь же в план работ вносятся очередные правки. Улицу должны были открыть 1 сентября.
Советский райсуд принял решение в отношении главы Кугарчинского района Гайса Янбаева, на которого уголовное дело за хищение 26 миллионов было возбуждено в мае 2019 года. Так, Янбаева приговорили к 5 годам условно и предписали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
В рамках реконструкции Советской площади в Уфе запустили фонтан. Видео разливающегося фонтана опубликовал на своей странице глава Башкирии Радий Хабиров. Светомузыкальный фонтан на площади является «сухим», то есть у него нет чаши. Теперь он работает по определённому графику.
Вчера вечером, 1 сентября, в Салавате загорелась квартира в пятиэтажном доме по улице Северная, 21. Из многоэтажки пришлось эвакуировать 30 человек, включая трёх детей. В пожаре пострадало несколько человек, в том числе дети. Четырехлетняя девочка погибла. По данному факту возбудили уголовное дело.
Администрация Уфы приняла решение отменить постановление о выделении земельного участка в Новоалександровке под строительство крематория. Однако, как сообщили в пресс-службе мэрии, строительство будет проходить так, как и планировалось, просто на участке меньшей площадью. Сейчас пересматривается площадь участка для его строительства и благоустройства прилегающей территории.
В Уфе древняя мощёная дорога, которой, как предполагают уже 100 лет, в лесу за парком имени Мажита Гафури в сторону станции Воронки чуть не была заасфальтирована. Техника засыпала историческую тропу песком. Дорогу уже намеревались покрыть асфальтом, однако активист Данил Кашапов, увидев происходящее, помешал работам.
Из Оренбургской области лесной пожар перешел на территорию Кугарчинского района. Сначала горела трава на площади в 8 гектаров. Затем площадь пожара увеличилась до 61 гектара. В Баймакском районе из-за лесного пожара эвакуировали 16 жителей деревни Галеево. Так, оставленное имущество будет охраняться сотрудниками полиции. Помимо эвакуации, из-за перехода огня через дорогу Баймак-Сибай, данная трасса временно закрыта. Также на участке дороги Ира-Магнитогорск с 112 по 128 километр введено ограничение движения автомобилей, в связи с плохой видимостью.
В сети появились первые фотографии с одиночных пикетов журналистов. Они поддержали издания, которые были признаны «иногентами» на территории РФ, а также высказывают свою позицию кто на самом деле «иногент». «Семьи заграницей и иностранная недвижимость у них, а иногент все равно ты». «Руки прочь от журналистов. Настоящие иногенты — это коррупционеры», гласят надписи на плакатах.