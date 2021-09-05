Начало учебного года, гибель рыбы, лесные пожары и пикеты. Итоги недели в Башкирии

Неделя началась с насыщенного оперативного совещания в правительстве Башкирии, где обсудили множество важных вопросов. Так, власти республики рассказали, как будет проходить учеба в школах в очном формате. Для школьников в новом году сохранится кабинетная система – класс зашел в кабинет и в течении дня пребывает в этом кабинете. также будет осуществляться разделение потоков учащихся при посещении столовых, чтобы не допускать скопления детей при приеме пищи. Школы обеспечат медицинскими рециркуляторами в местах массового скопления детей. Для всех педагогов в Башкирии действует масочный режим.