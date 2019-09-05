В Уфе пользователей соцсетей возмутил пивной магазин, работающий в здании общежития
Вчера, 15:47ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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На фоне борьбы с бесконтрольной продажей алкоголя такое соседство кажется верхом цинизма.
Сюжеты: Фотофакт
Серьезный резонанс вызвала публикаций в соцсетях на тему деятельности пивного магазина в здании общежития Башгоспедуниверситета.
Корреспондент Медиакорсети убедился, что претензии вполне обоснованы - пивной магазин действительно расположен в одном здании с общежитием, вход и в то и другое помещения находятся буквально в нескольких десятках метров друг от друга.
Ни администрация вуза, ни муниципалитет пока ни как не отреагировали на данную публикацию.
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