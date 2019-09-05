В Петербурге пройдет крупнейший в Европе коммуникационный форум Baltic Weekend

Два пленарных заседания и три панельные дискуссии, шесть круглых столов — у участников и гостей форума будут два насыщенных дня, чтобы обсудить тренды современных коммуникаций и обсудить проблемы, с которыми так или иначе сталкиваются все специалисты этой сферы, пишет karelinform.ru.

Среди главных тем заявлены слом традиционной парадигмы рынка маркетинговых коммуникаций, общественная нагрузка PR-агентств, коммуникации с целью антикризисного управления, PR-сопровождение нацпроектов и культура внутриорганизационных коммуникаций. Также участники поделятся навыками формирования внутренних взаимодействий, обсудят профэтику пиарщика и особенности тренерства в бизнесе.

Интересные мнения и аспекты озвученных тем Baltic Weekend обеспечат спикеры из списков топ-менеджмента российских и иностранных фирм. Это руководитель агентства SPN Communications Андрей Баранников, основатель QIWI Сергей Солонин, руководитель коммуникационного отдела “Google Россия” Екатерина Кондратьева, операционный директор компании Reputation Institute Николас Трад, вице-президент компании Cision Том Ричи.

Писатель Сергей Минаев, который одновременно является главредом российской версии журнала Esquire, станет модератором секции «Медийные войны: фронт без линии фронта». В качестве докладчиков выступят соучредитель Baza Никита Могутин, главный редактор «Сноба» Ксения Чудинова, журналист Александр Цыпкин и другие авторы.

В первый день также пройдет public talk «Сегодня – линейный сотрудник, завтра – CEO»: состоявшиеся специалисты поделятся опытом своего роста в профессии. Закончится первый день торжественными мероприятиями в главном штабе Эрмитажа, где награды вручат лауреатам 20-й премии коммуникаций PROBA Awards 2019.