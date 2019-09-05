В Одноклассниках прошел образовательный проект против оскорбительных слов

Цель проекта — объяснить пользователям, как наша речь и слова, которые мы в ней используем, влияют на восприятие окружающих людей и явлений. В течение месяца в группе издания два раза в неделю появлялись карточки, которые объясняли, какие слова в повседневной речи лучше использовать, чтобы никого не обижать. Итогом спецпроекта стал тест, который закрепил знания пользователей о корректной лексике. Ликбез в ОК стал частью большого проекта «Таких дел» — «Мы так не говорим» — глоссария корректной лексики.

Всего «Такие дела» составили десять карточек, которые объясняли, почему из своей речи лучше убрать оскорбительные, но принятые в обществе слова и выражения – такие, как «алкоголик», «бомж», «неблагополучная семья», «наркоман», «лицо кавказской национальности», «преступник», «старый», «даун», «инвалид» и «заболеть онкологией». К каждому слову «Такие дела» создали иллюстрации, а журналист и автор словаря Маша Бобылева составляла подробное объяснение.

Пользователи ОК с интересом восприняли образовательный проект журнала. За месяц, пока длился ликбез, подписчики страницы издания оставили более 500 комментариев и более 1500 «классов» постам с хештегом #говориправильно. Больше всего обсуждений вызвали карточки со словами «алкоголик», «инвалид» и «наркоман».

Ликбез «Таких дел» в ОК завершился тестом. Чтобы закрепить полученные знания и проверить себя, пользователям ОК предложили ответить на десять вопросов. Каждый вопрос моделировал диалог, в котором чаще всего «сложные» слова употребляются неправильно. Ответы содержали пояснение.