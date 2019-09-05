Путин предложил открыть на Дальнем Востоке медицинский кластер

Об этом он сказал 5 сентября, сообщает газета «Известия» .

Путин подчеркнул, что работа кластера должна быть организована в рамках юрисдикции России. Все нюансы деятельности новой организации должны быть тщательно проработаны Минздравом и остальными заинтересованными ведомствами, добавил президент.

Ранее в этот день российский лидер заявил о том, что Дальний Восток - это регион с хорошим потенциалом для демографический ситуации в стране. Этот потенциал очень важно сохранить и приумножить, добавил Путин.