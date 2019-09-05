Путин предложил открыть на Дальнем Востоке медицинский кластер

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Российский лидер Владимир Путин предложил создать медицинский кластер с филиалами зарубежных клиник на Дальнем Востоке.
Об этом он сказал 5 сентября, сообщает газета «Известия».
Путин подчеркнул, что работа кластера должна быть организована в рамках юрисдикции России. Все нюансы деятельности новой организации должны быть тщательно проработаны Минздравом и остальными заинтересованными ведомствами, добавил президент.
Ранее в этот день российский лидер заявил о том, что Дальний Восток - это регион с хорошим потенциалом для демографический ситуации в стране. Этот потенциал очень важно сохранить и приумножить, добавил Путин.
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