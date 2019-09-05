Путин: на Дальнем Востоке нужно создать особый медицинский кластер

Свою идею российский лидер озвучил во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом информирует RNS.

Реализация инициативы Путина позволит открывать на Дальнем Востоке подразделения и филиалы зарубежных медицинских учреждений. Туда можно приглашать работать лучших иностранных врачей. В новых клиниках планируется давать пациентам лекарства и применять методики, которые уже доказали свою эффективность в других странах.