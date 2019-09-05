Фото: pxhere.com
Путин: на Дальнем Востоке нужно создать особый медицинский кластер
Вчера, 17:25Общество
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Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о необходимости создания в Дальневосточном федеральном округе медицинского кластера с особым порядком регулирования.
Свою идею российский лидер озвучил во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом информирует RNS.
Реализация инициативы Путина позволит открывать на Дальнем Востоке подразделения и филиалы зарубежных медицинских учреждений. Туда можно приглашать работать лучших иностранных врачей. В новых клиниках планируется давать пациентам лекарства и применять методики, которые уже доказали свою эффективность в других странах.
По мнению Путина, особый кластер должен функционировать в рамках российской юрисдикции. Все нюансы необходимо проработать очень внимательно. Заняться этим должны заинтересованные структуры правительства. В первую очередь, это задача Минздрава РФ.
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