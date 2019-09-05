Писатель Михаил Ермаков умер в день презентации собственной книги «Азбука Уфы»

В Уфе в результате продолжительной болезни скончался писатель Михаил Ермаков, автор «Азбуки Уфы», известный также своими исследованиями духовных текстов мусульман, переведенных на разные языки.

«Азбука Уфы», соавтором которой и являлся Михаил Ермаков, - это пособие для первоклассников и дошкольников, которое было подготовлено при поддержке гранта Русского географического общества. 4 сентября ее первыми читателями стали пациенты, находящиеся на лечении в Республиканской детской клинической больнице.

Также успели с ней ознакомиться первоклассники, встретившие День знаний в городской больнице 17, инфекционной 4-ой больнице.

Михаил Ермаков долгое время также занимался организацией выставок старинных фотографий в Уфе. В свое время он представил фотографии 20-60-х годов Башкирии и Татарии.