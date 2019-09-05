Не по-человечески: в Ишимбае потеряли могилу первооткрывателя башкирской нефти

В Ишимбае чиновники и депутаты горсовета категорически отказались восстанавливать в сквере им. Блохина обелиск, который ранее стоял на месте захоронения первооткрывателя башкирской нефти Алексея Блохина, благодаря целеустремленному труду которого было совершено открытие нефти в районе Ишимбайского месторождения в 1932 году. Об этом редакции Медиакорсети рассказал общественник, краевед из Ишимбая Дмитрий Никулочкин.

Предыстория такова: после смерти Алексея Александровича Блохина в 1942 году его с почестями похоронили в городском сквере, на месте захоронения был установлен обелиск из белого мрамора с памятной табличкой «Инженеру-геологу Блохину Алексею Александровичу. Первооткрывателю башкирской нефти. 1897—1942».

Так все и оставалось до 2006 года, пока местные власти не решили возвести на месте сквера высотный дом. Прах Блохина решили перезахоронить, но не тут-то было!

К изумлению всех, под обелиском ничьих останков не оказалось. Старожилы припомнили, что обелиск переносили в другое место из-за перепланировок сквера, но где он располагался первоначально, никто вспомнить так и не смог.

Позднее строить дом вместо сквера все-таки раздумали, но и обелиск в качестве обозначения факта захоронения Блохина на его территории до сих пор не вернули. И не факт, что когда-либо вернут.

Чиновники считают, что в этом нет необходимости, поскольку память Блохина в Ишимбае и так почитается «более чем».

— У нас есть сквер его имени, улица Блохина, два памятника ему, — перечислил руководитель МУП «Межрайкоммунводоканал», председатель Совета ГП город Ишимбай Александр Матросов. — Такое решение приняли депутаты, а не администрация. Старый обелиск был совершенно неэстетичный, вдобавок могилу Блохина найти так и не удалось. Ее там, скорее всего, нет. Так зачем тогда там обелиск? Зачем делать кладбище из городского парка?..

При этом Александр Васильевич уточнил, что сам он не участвовал в поисках могилы первооткрывателя башкирской нефти и говорит о том, что ее там нет со слов своих предшественников.

Но у Дмитрия Никулочкина есть свои весьма веские аргументы. Он собрал солидное досье по данной теме, в котором есть воспоминания родственников Блохина и старожилов Ишимбая.

Внучка ученого Екатерина Галина сообщила, что ее бабушка, мама и тетя присутствовали на похоронах Алексея Александровича в 1942 году и позднее не раз приезжали в Ишимбай навещать его могилу в городском сквере. Не могли же они всё это придумать?

В 2014 году Дмитрий Никулочкин обратился в «Башнефть» с просьбой помочь в восстановлении обелиска, компания выделила тогда средства не только на установку памятника, но и на благоустройство парка, который за несколько лет стал совсем заброшенным.

Сквер тогда привели в порядок, но обелиск не восстановили. Вместо него решили лучше сделать новый памятник — в виде скульптуры самого ученого, к слову, второй по счету в городе.

В этом году новый глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов одобрил восстановление памятника. И.о. главы администрации Ишимбая Ильшат Шакиров написал письмо в НГДУ «Ишимбайнефть» для согласования транспортировки обелиска, который там хранился. Тот же самый Александр Матросов из МУП «Межрайкоммунводоканал» выделил грузовой автомобиль для перевозки памятника. Главный архитектор администрации Ильдар Канюков подготовил эскиз, постаравшись совместить обелиск со скульптурой. Но до его установки дело не дошло по воле депутатов горсовета. По словам Дмитрия Никулочкина, представители муниципалитета ввели в заблуждение депутатов во время обсуждения вопроса о памятнике Блохину.

— Они представили на заседании горсовета искаженную информацию, заявили, что родственники Блохина к ним не обращались, говорили, что нет средств на восстановление памятника, но на самом деле спонсор, готовый оплатить доставку и установку памятника был и есть, причём его помог найти депутат Госсобрания РБ, — рассказал Дмитрий Никулочкин. — Я возмущен происходящим до глубины души. Со стороны наших чиновников очень цинично так обходиться с памятью великого ученого, благодаря которому, по сути, наш город вообще появился!

Спор о могиле Блохина, похоже, зашел в тупик. Одна сторона не может доказать, что она там была, из-за отсутствия останков ученого (слова родственников Блохина, множество статей и книг с упоминанием данного факта чиновники игнорируют), а вторая сторона не уверена на 100%, что могилы там нет, однако все равно упрямо противится возвращению обелиска в сквер «из эстетических соображений».

Сейчас дальнейшая судьба одного из первых памятников Ишимбая остаётся под вопросом. Вполне возможно, что мраморные плиты обелиска кто-то может использовать по другому назначению или просто распилить.

— Вероятно, прах Блохина найти уже не удастся, так что могила этого великого человека, по сути, утрачена для потомков, — говорит Дмитрий Никулочкин. — А теперь и обелиска, который символизировал его захоронение и куда приходили люди поклониться памяти Алексея Александровича, не будет. Но ведь это не по-христиански, не по-человечески!

В этом году исполняется 90 лет с того момента, как Алексей Блохин и его соратники начали поиск нефти в Башкирии. Не за горами, в 2022 году, и 90-летний юбилей открытия нефти в нашей республике.

Пока всё движется к тому, что в ответ на вопрос внуков Блохина, которые приедут на юбилейные мероприятия, об обелиске их великого деда ишимбайские чиновники начнут и их убеждать в том, что никакого захоронения на самом деле не было.