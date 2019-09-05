Монетизация великих: Центробанк выпустил монету к 100-летию Мустая Карима
Вчера, 12:27ОбществоМарат ГареевФото: Банк России
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Тираж памятной монеты – 3000 экземпляров.
Сегодня, 5 сентября, Банк России выпустил в обращение памятную монету, посвященную 100-летию народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Монета выпущена в серии «Выдающиеся личности России». Номинал монеты – 2 рубля, тираж – 3000 штук.
В серии, посвященной выдающимся личностям России, также представлены такие великие люди, как Владимир Высоцкий, Александр Солженицын, Максим Горький, Любовь Орлова и многие другие.
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