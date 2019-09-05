Минэкологии Башкирии заказало разработку геоинформационного портала
Вчера, 09:31ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Стоимость информационной системы составит почти полмиллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив
Республиканское министерство природопользования и экологии (Минэкологии РБ) объявило конкурс на создание геоинформационного портала. Он представляет собой специализированную систему лицензирования и мониторинга недропользования с возможностью визуализации и анализа информации.
Необходима эта система, как записано в техническом задании, для совершенствования рабочих процессов и принятия управленческих решений.
Начальная стоимость контракта – 0,5 миллиона рублей. Заявки принимаются до 11 сентября текущего года.
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