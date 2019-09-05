Медведчук: Россия и Украина скоро договорятся об условиях обмена удерживаемых лиц

Зарубежный гость считает, что Российская Федерация и Украина в ближайшее время придут к консенсусу в вопросе по обмену удерживаемыми лицами. Об этом информирует RNS.

По словам Медведчука, переговоры об обмене уже идут. Они проходят успешно. Близок тот день, когда стороны произведут обмен.

Представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» посетовал, что Киев не привлекает его к переговорам. Вопрос освобождения граждан должны решать представители государственной власти. Это их обязанность. И чем быстрее стороны договорятся, тем будет лучше.

В конце августа юрист Валентин Рыбин рассказал, что Украина почти подготовила документы об обмене арестованных россиян на своих граждан. Киев готов выдать Москве Александра Баранова, Максима Одинцова и Евгения Мефедова. Первых двух в Украине обвиняют в дезертирстве и государственной измене, третьего – признали виновным в участии в беспорядках в Одессе в 2014 году.