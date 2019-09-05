Идею Грефа отменить экзамены в школе прокомментировали в Госдуме

Политик заявил, что идея Германа Грефа звучит красиво, но она не выполнима. В случае «убийства» экзаменов школьники останутся без внешних стимулов к обучению, при том что внутренних зачастую просто нет, пишет RT.

Вторая проблема будет напрямую касаться высших и среднеспециальных учебных заведений. Они потеряют общие критерии, по которым отбирают поступающих.

Смолин подчеркнул, что поддерживает заявление главы Сбербанка о возвращении школьникам желания обучаться, но при этом отметил, что отменой экзаменов этого не добиться.