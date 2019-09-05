Идею Грефа отменить экзамены в школе прокомментировали в Госдуме
Вчера, 15:09ОбществоФото: minsvyaz.ru
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По словам первого заместителя председателя Комитета по образованию ГД РФ Олега Смолина, существует две причины, почему предложение главы Сбербанка не является реальным.
Политик заявил, что идея Германа Грефа звучит красиво, но она не выполнима. В случае «убийства» экзаменов школьники останутся без внешних стимулов к обучению, при том что внутренних зачастую просто нет, пишет RT.
Вторая проблема будет напрямую касаться высших и среднеспециальных учебных заведений. Они потеряют общие критерии, по которым отбирают поступающих.
Смолин подчеркнул, что поддерживает заявление главы Сбербанка о возвращении школьникам желания обучаться, но при этом отметил, что отменой экзаменов этого не добиться.
Ранее Герман Греф заявил, что дети воспитываются «инвалидами» из-за оценочной системы в школах. По его словам, при отсутствии экзаменов в реальной жизни бывшие школьники начинают расслабляться.
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