Глава Минпромторга назвал условия разработки 75-местных лайнеров SSJ 100

Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума 5 сентября, сообщает газета «Известия» .

Мантуров отметил, что пока потенциальным заказчиком является только авиакомпания S7. Остальным нужна 95-100-местная модель самолета. Однако если правительство получит заказ хотя бы на 75 машин, то модификация будет производиться, добавил он.