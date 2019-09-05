Глава Минпромторга назвал условия разработки 75-местных лайнеров SSJ 100
Вчера, 17:17ОбществоФото: flickr.com
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По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, предметная разработка 75-местной модели самолета SSJ 100 не начнется, пока на эту версию не поступит достаточное количество заказов.
Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума 5 сентября, сообщает газета «Известия».
Мантуров отметил, что пока потенциальным заказчиком является только авиакомпания S7. Остальным нужна 95-100-местная модель самолета. Однако если правительство получит заказ хотя бы на 75 машин, то модификация будет производиться, добавил он.
Глава Минпромторга сообщил также, что планируется встретиться с совладельцем группы S7, председателем совета директоров компании Владиславом Филевым. Стороны планируют обсудить разработку 75-местной модели SSJ 100.
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