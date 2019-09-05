«Где бабье лето?!»: вместо обещанного синоптиками тепла Башкирию опять ждут дожди

В ближайшие пятницу и субботу, 6 и 7 сентября, по прогнозам синоптиков, жителям Башкирии опять могут испортить настроение дожди и холодный ветер северного и северо-восточного направлений.

Температура воздуха ночью может опуститься до +3…+8 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов.