«Где бабье лето?!»: вместо обещанного синоптиками тепла Башкирию опять ждут дожди
Вчера, 15:09ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Конец рабочей недели будет сопровождаться дождями.
В ближайшие пятницу и субботу, 6 и 7 сентября, по прогнозам синоптиков, жителям Башкирии опять могут испортить настроение дожди и холодный ветер северного и северо-восточного направлений.
Температура воздуха ночью может опуститься до +3…+8 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится. Пока на «бабье лето» это не очень похоже.
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