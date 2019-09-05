Башкирию вновь пугают штормовым предупреждением

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям посчитал нужным предупредить жителей республики о том, что в ближайшие три дня на территории региона будет действовать штормовое предупреждение.

Это связано с тем, что скорость ветра может достигать 18 м/с, на регион могут обрушиться еще и довольно сильные осадки.