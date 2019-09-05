Башкирию вновь пугают штормовым предупреждением
Вчера, 18:19ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Скорость ветра может достичь опасных значений.
Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям посчитал нужным предупредить жителей республики о том, что в ближайшие три дня на территории региона будет действовать штормовое предупреждение.
Это связано с тем, что скорость ветра может достигать 18 м/с, на регион могут обрушиться еще и довольно сильные осадки.
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