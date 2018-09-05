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В Башкирии жители почувствовали землетрясение из Челябинской области
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Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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В Башкирии жители почувствовали землетрясение из Челябинской области

5 сентября 2018, 08:26ОбществоРита Расулева
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