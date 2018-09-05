В Башкирии жители почувствовали землетрясение из Челябинской области

В ночь с 4 на 5 сентября в 133 километрах от Уфы и в семи километрах от города Катав-Ивановск (Челябинская область) произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте Единой геофизической службы Российской академии наук.

Очаг находился на глубине 10 км. Как передает ТАСС, данных о разрушениях и жертвах пока не поступало.

В Башкирии толчки ощущались в Белорецком, Салаватском районах и в Уфе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике. Отмечается, что электрогазоснабжение и водоснабжение не нарушено.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области в регионе нет погибших и пострадавших. Отмечается, что 16 рабочих групп проверяют состояние социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. На данный момент повреждений зданий не зафиксировано, на работу предприятий природный катаклизм не повлиял.

Жители центральной и северной части Миасса и поселка Тургояк почувствовали толчки около четырех утра по местному времени. Уфимцы также сообщают о "трясущихся люстрах" и необычном громком шуме. Жильцы некоторых многоэтажек Миасса заявляют о смещении бетонных плит в квартирах. По данным региональных СМИ, подземные толчки также ощущались в Челябинской и Свердловской областях.