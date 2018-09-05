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В Башкирии инспекторы Роспотребнадзора закрыли колодцы после их проверки
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В Башкирии инспекторы Роспотребнадзора закрыли колодцы после их проверки

5 сентября 2018, 11:34ОбществоРустэм БашкирцевФото: wikipedia.org
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