В Башкирии инспекторы Роспотребнадзора закрыли колодцы после их проверки

Специалисты Роспотребнадзора Башкирии провели внеплановую выездную проверку на территории Подлесненского сельсовета в Стерлитамакском районе и выявили ряд нарушений, сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, например, на участке кладбищ д. Подлесное, с. Ишпарсово, с. Талалаевка и д.Ново-Алешкино не установлены контейнеры с крышками для сбора мусора и не оборудованы площадки для мусоросборников.

А в питьевой воде в общественных колодцах в селе Ишпарсово и деревне Подлесное обнаружили содержание вредных веществ, в том числе повышенное содержание нитратов.

- В пробе воды из общественного колодца д. Подлесное (ул. Центральная) обнаружено повышенное содержание нитратов – 138,0 мг/куб. дм, при норме – 45,0 мг/куб. дм, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. - В пробе воды из общественного колодца д. Подлесное (ул. Центральная, д.23) обнаружено повышенное содержание нитратов – 75,9 мг/куб. дм.

- В пробе воды из общественного колодца с. Ишпарсово (ул.Николаева) также обнаружено повышенное содержание нитратов – 136,0 мг/дм.3, - добавили в ведомстве. Получается, что нитратов в воде было больше нормы в три раза.

В ходе проверки было установлено, что сельсоветом не проводится чистка колодцев с одновременным текущим ремонтом не реже одного раза в год и его дезинфекция, а также не проводится производственный контроль, в том числе с использованием лабораторных методов исследований воды.