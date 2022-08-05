«Я русский»: друг Хабирова Джефф Монсон собрался отказаться от гражданства США

Известный боец MMA родом из США, профессиональный спортсмен, владелец спортивной школы в Уфе, депутат и большой друг главы Башкирии Радия Хабирова Джефф Монсон заявил, что в скором времени откажется от гражданства США. Озвучивает спортсмен и сроки, вполне вероятно, что уже через месяц от может сдать всю необходимую для отказа от гражданства документацию.
Объяснил Монсон такое решение тем, что он русский, его супруга русская, здесь, в Уфе у него семья. Также он рассказал изданию о том, что у него есть паспорта России и ЛНР, свои спортшколы он открыл в Уфе и в Красногорске (в этом городе мэром ранее был Радий Хабиров). Также Монсон рассказал и о намерении улучшить свои языковые навыки на русском и заявил, что уже пробует и пытается, а в скором будет разговаривать.
Я помогаю людям в России. Ну и кто я, если не русский? Я русский.Джефф Монсон
Джефф Монсон именитый спортсмен, обладатель черного пояса каратэ и обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе как по каратэ, также фееричных успехов спортсмен достиг и в грэпплинге, именно по этому виду спорта Монсон и открывает сейчас в России спортивные школы. Спортивные успехи ныне Красногорского депутата-единоросса можно перечислять бесконечно, так уж их много. Но в России успехи Монсон стал одерживать не только в спорте, но и в политике.
Так, после первого упоминания Монсона о том, что он хотел бы стать гражданином России в 2015 году уже в 2018 году он реализовал это желание. В сентябре этого же года Монсон стал сенсацией на выборах в Красногорске, которым раньше руководил Радий Хабиров, где получил депутатский мандат от партии «Единая Россия». С Уфой Монсона также многое связывает, так например в столице Башкирии проживает его семья. Также в Уфе у Монсона работают две спортшколы, а одна функционирует в Красногорске.