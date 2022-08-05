Школа в Уфе потребовала от учеников носить знаки отличия для каждого класса

В родительские школьные чаты поступила директива о необходимости «ярких и заметных» знаков отличия для каждого класса, о чем Mkset рассказала возмущенная родительница

В одной из школ Демского района учебный год еще не начался, а непростые задачи для родителей уже появились. Мама уже второклассницы Эвелины (имя изменено — прим. ред.) рассказала Mkset о недавней беседе в школьном чате с классным руководителем. Педагог оповестила родителей о том, что в этом году помимо однотонной школьной формы и нагрудных шевронов с эмблемой школы каждому классу необходимо определиться с индивидуальным знаком отличия — это, по словам учителя, может быть галстук, шейный платок либо какой-то другой яркий и приметный аксессуар. Родителям сразу обозначили несколько важных уточнений — какие-то небольшие броши или значки не подойдут. Аксессуар, со слов учителя, должен «внятно читаться». В качестве примеров классный руководитель привел объемные банты на шее для девочек, о мальчиках разговор ушел в сторону галстуков или бабочек. Некоторые родители такое нововведение встретили с возмущением. Мамы девочек сетовали на то, что их дочерям любые шейные аксессуары мешают и душат их. Папы мальчиков вспоминали годы, когда им самим приходилось носить галстуки, и уверенно заявляли о том, что это очень неудобно. Как сообщила собеседница Mkset, педагог на массовое возмущение ответила, что знаки отличия — это «прихоть» сверху. — Это не моя и не администрации прихоть. Прошу адекватно отнестись к этому вопросу. Это стиль класса и школы, это имидж, это дисциплинирует наших ребят и в тоже время объединяет. Всем доброго дня и отличного настроения.классный руководитель После такого исчерпывающего объяснения «народный» гнев в чате утих. А родители, которые просили все-таки избежать аксессуаров на шее, смирились с будущими неудобствами для их детей и согласились на то стилевое решение, на которое «все согласятся». В итоге, как сообщила мама маленькой Эвелины, девочкам было решено прикупить бантики одного цвета, а мальчикам повезло меньше, для них, кроме галстуков, вариантов не нашлось. Но тут у нашей собеседницы возник справедливый вопрос о целесообразности данной инициативы. Родительница считает, что если их класс приобретет условные серо-буро-малиновые банты для девочек, а какая-то девочка из параллели наденет такой же бант, то «весь имидж и стиль школы и класса» насмарку? Да и потерять банты для младших школьников — не такая уж и сложная задача. В это же время принадлежности к школе только в июле взлетели в цене на 200% и более. Российские СМИ сообщают, что цена тетрадей в стране за месяц поднялась на 241%, дневников — на 284%, средняя стоимость школьной формы для девочек (2306 рублей) — на 220%, для мальчиков (2562 рублей) — на 200%. С данной информацией лидер Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Останина намерена обратиться в Федеральную антимонопольную службу, однако родители считают, что обращение вряд ли снизит цены. Так что к возросшим тратам родителей добавится и покупка аксессуаров, которые нужны «стилю и имиджу школы». В министерстве образования Башкирии со словами о том, что знаки отличия — не «прихоть» администрации учебного заведения, не согласились. В ведомстве подчеркнули, что все вопросы о школьной форме решает как раз-таки школа. Министерство давно наделило ее такими правами. — Согласно ст. 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия и правилам ее ношения, если иное не установлено настоящей статьей, — привели выдержку из закона в министерстве образования Башкирии. Однако из документа следует и то, что «в этой связи в образовательной организации принимается соответствующий локальный нормативный акт с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии)». Надо полагать, что по запросу к классному руководителю никакого документа родители не увидели.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter