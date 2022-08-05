Шандалович рассказал о расширении льготной помощи для многодетных семей в Карелии

Многодетные семьи в Карелии смогут обменять земельный участок, предоставленный им бесплатно для строительства дома, на земельный сертификат стоимостью 400 тысяч рублей. Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович заявил, что таким правом можно воспользоваться с 1 августа 2022 года.

“Потенциальные получатели льготы позитивно оценили такую альтернативу, так как это поможет многим семьям быстрее решить вопрос улучшения жилищных условий”, - говорится на странице Шандаловича в соцсети ВКонтакте. Об этом сообщает karelinform.ru. Льгота предоставляется семьям с тремя и более детьми, которые ранее еще не использовали право на бесплатный земельный участок под ИЖС. Замена будет производиться только с согласия граждан. Предоставленный сертификат может быть потрачен на первый взнос по ипотеке или для погашения кредитного договора участия в долевом строительстве или строительстве индивидуального жилого дома. При этом договоры должны быть заключены в период с 1 августа по 31 декабря 2022 года. Для получения выплат нужно обратиться в отделения по работе с гражданами Центра социальной работы Карелии. Ранее земельный сертификат с правом обмена бесплатной земли под ИЖС на 400 тысяч рублей предложил ввести глава республики Артур Парфенчиков. Заксобрание Карелии поддержало законопроект. Ранее министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская пояснила, что законодательство РФ позволяет субъекту устанавливать разовую денежную выплату взамен земельного участка. Так, по ее словам, люди могут выбрать, получать ли от государства деньги или землю. В большинстве случаев для оформления помощи необходимы паспорта, свидетельства о рождении детей, удостоверения многодетной семьи, а также заявления установленного образца плюс реквизиты для перечисления средств. Также могут попросить документ, подтверждающий, что второй родитель уже не получает выплату, на которую претендует семья.

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