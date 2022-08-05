Покупать или выждать: что происходит с рынком недвижимости в России

Покупать или выждать: что происходит с рынком недвижимости в России
Покупать или выждать: что происходит с рынком недвижимости в России
5 августа, 12:05ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Эксперты считают, что падение цен на недвижимость, особенно на вторичную, может закончиться в любой момент.

В настоящее время на российским рынке недвижимости число сделок сократилось настолько, что он практически остановился. Эксперты боятся прогнозировать, поскольку равновесие может быть нарушено в любую сторону любым непредвиденным событием, а их в последнее время случается немало.

Есть вариант, что окончательный переход на рубли приведет к удорожанию недвижимости как единственного источника инвестиций. Есть другой вариант: ограничение своей прибыли застройщиками и субсидированные им поставки от смежников приведут к снижению цен. Пока же, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, «спрос на жилье в России по итогам 2022 года будет на 10–20 процентов ниже, чем в 2021 году».

Так, например, по итогам июля цены на вторичку в Москве продолжили снижение уже третий месяц подряд, а ипотека в июне начала восстанавливаться — количество выданных кредитов медленно, но все-таки растет. Эксперты отмечают, что формально на рынке царит застой: вокупатели ожидают не просто скидок, а принципиального изменения условий продаж, при этом продавцы считают, что есть возможность роста.

Сами застройщики, по утверждению экспертов, пока не очень верят в восстановление рынка.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы