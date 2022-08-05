На «дороге смерти» в Башкирии за сутки обнаружили более 30 правонарушений

На «дороге смерти» в Башкирии за сутки обнаружили более 30 правонарушений
На «дороге смерти» в Башкирии за сутки обнаружили более 30 правонарушений
Вчера, 15:05ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О ситуации на дороге в Иглинском районе республики, где ранее погибли несколько человек, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ

Свыше 30 административных правонарушений было выявлено в ходе объявленной ранее проверки на 1506 километре шоссе Самара-Уфа-Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Так, в ходе мероприятий, инициированных ведомством ранее, на одном из участков дороги, пролегающей в Иглинском районе Башкирии сотрудникам ГИБДД удалось выявить 34 административных правонарушения. Ранее сообщалось, что в ходе проверок особое внимание будет уделено пассажироперевозчикам.

Сообщается, что в общей сложности проверкам со стороны сотрудников ведомства подверглись 120 автомобилей, из числа которых 89 осуществляли пассажирские перевозки.

Напомним, ранее на дороге Самара-Уфа-Челябинск в течение нескольких часов было зафиксировано два смертельных ДТП. Так, в первом из них при столкновении нескольких фур погиб один из водителей большегруза. Второе же унесло жизнь женщины в результате столкновения двух легковых автомобилей, в числе пострадавших в результате ДТП — четыре человека, двое из которых были несовершеннолетними.

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