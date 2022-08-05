И снова яма: к концу года численность населения России будет сокращаться

И снова яма: к концу года численность населения России будет сокращаться
И снова яма: к концу года численность населения России будет сокращаться
5 августа, 11:49ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
За январь–май этого года Россия потеряла 430,3 тыс. человек населения, общая численность проживающих в стране упала до 145,1 млн человек. Это абсолютный минимум с 2014 года. Прогнозы обещают дальнейшее сокращение численности.

Эксперты подчеркивают, что тенденция по сокращению численности населения продолжается, несмотря на различные социальные программы для повышения рождаемости, нацпроекты, увеличение материнского капитала и т. д.

Известный российский демограф, директор Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко считает, что в этом году в России случится наибольшее сокращение численности населения страны, начиная с 1993 года.

В чем же причины? Главным образом — в пандемии коронавируса. Также виноваты и сопутствующие обстоятельства: в период ограничений пациенты с хроническими заболеваниями по ряду причин не могли получать своевременно или в принципе медпомощь, возникли проблемы с лекарствами, и это все, в конечном счете, отразилось на здоровье.

В этом году предполагается, что уровень смертности снизится по сравнению с 2021 годом, но, пожалуй, никто не знает, как будет развиваться ситуация сейчас.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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