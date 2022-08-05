Экс-гендиректора «Башкоммунэнерго» обвинили в превышении полномочий на 17 млн рублей

Предприимчивый экс-гендиректор предприятия с помощью хитрой схемы заключал контракты на поставку оборудования, которое предназначалось для изготовления некоего дорожного реагента, однако потом условия «переигрывались в воздухе», цена услуг менялась в пользу обвиняемого, но и это еще не все — в результате действий бывшего генерального директора товар так и не был получен, однако деньги якобы ушли поставщику, а фактически были похищены. Однако похищения обвиняемого не вменяют.