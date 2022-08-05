«Брюхо полное крови»: жителей пятиэтажки в Уфе атаковало нашествие кусающихся блох

В УЖХ жителям в ответ на их жалобы сообщили, что обработали подвал, однако блох это не смутило и они в подъезде живут и здравствуют, сообщила Mkset местная жительница 5 августа.

Проблемы «с соседями» у жителей пятиэтажки по улице Интернациональная, 179/3 начались еще в первый день августа. Проблемными соседями оказались вовсе не люди, а блохи, которые буквально полчищами атаковали местных жителей и их квартиры. – Зашла с улицы, была в белых носках, смотрю на носках что-то мелкое, стряхнула, а это существо прыгнуло выше, а потом пригляделась — кошмар, пять штук на обеих ногах. Не сразу поняла, что с подъезда. Потом вышла в подъезд специально, и там началось… – рассказала жительница дома. Женщина уточнила, что они с семьей живут на пятом этаже, но она спустилась до третьего этажа и увидела еще больше блох. Ее муж заметил блох еще раньше, но думал, что паразиты завелись в его авто, однако выяснилось, что причина совсем не в автомобиле супруга. Эти блохи заходят с нами в квартиру, прыгают повсюду. У соседей не спрашивала, в подъезде редко кого у нас можно встретить. Но блохи сильно кусаются. Бывает, раздавишь, и там уже полное брюхо крови. Фуууу. Я уже столько начиталась про этих блох, шесть лет живем здесь, впервые эти блохи.сообщила жительница дома По ее словам, 1 августа она обращалась в местное УЖХ, но никаких действий принято не было. Свой «крик души» женщина опубликовала на странице у Радия Хабирова с просьбой помочь. Позже корреспонденту Mkset женщина пояснила, что в УЖХ Калининского района на ее требование разобраться с блохами ответили, что специализированной организацией ООО «Био» произведены дезинсекционные мероприятия от блох в подвале указанного дома. Однако положительного эффекта от них женщина пока не увидела.

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