Второй день подряд погода в Уфе бьет рекорд по жаре

Уже несколько дней жители республики страдают от аномально жаркой погоды. Вчера, 4 августа, в Уфе снова был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает Башгидрометцентр.
Так, аэрологическая станция Уфа-Дема, расположенная на улице Минской в Дёмском районе, зафиксировала новый рекорд по жаре. Столбик термометра достиг отметки +37,8 градуса. В прошлые года температура воздуха в этот день максимально повышалась до +35,5 градуса. Такой рекорд был побит в 2016 году.
Максимальную температуру воздуха зафиксировали также метеостанция Уфа-Аэропорт, где термометр показал +37,8 градуса, и метеорологический пост Уфа-ГМЦ, который зарегистрировал повышение температуры до +38,1 градуса. Самые высокие показатели по жаре в республике заметили на метеостанции Стерлитамак — +39,1 градуса.
3 августа также был побит температурный рекорд. В этот день температура воздуха поднялась до +36,3 градуса, что является абсолютным максимумом с 2000 года.
Отметим, из-за сильной жары за сутки в Башкирии возникло семь новых очагов лесных пожаров. Общая площадь пожаров составила более 30 гектар. Самый крупный пожар бушует на территории Зилаирского лесничества – 13 гектар.
Однако к концу недели синоптики прогнозируют спад аномальной жары. В субботу, 7 августа, ожидается прохладный ветер, а температура воздуха поднимется не выше 28 градусов.