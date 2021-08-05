Врио главы Мордовии Артем Здунов и Татьяна Минеева провели встречу

4 августа 2021 года прошла встреча врио главы Мордовии Артема Здунова и уполномоченной по защите прав предпринимателей столицы России Татьяны Минеевой. В эту среду стороны обменялись опытом работы в своих сферах деятельности, а также обсудили вопросы делового взаимодействия между двумя регионами страны.

По сообщению gorod55.ru, особенно актуальным, по мнению Здунова, является умение работать вместе в эпоху пандемии коронавируса, где каждый регион был сам за себя. Такой подход позволяет главам регионов и иным чиновникам скооперировать свою работу в единое целое, работая на благо государственной системы, что в свою очередь позволяет сохранить экономику в регионах на высоком уровне, а также способствовать развитию бизнеса в отдельно взятых отраслях. Представитель московского ведомства Татьяна Минеева более чем уверена, что подобный расклад в перспективе позволит регионам налаживать связи еще лучше. Это поможет дать толчок развитию малому и среднему бизнесу, а также обществу в целом. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве рассказала о том, какую роль играет именно она в посредничестве между властным органом и бизнес-индустрией. Также Минеева поделилась тем, как строится диалог в Москве между двумя отраслями при изучении вопросов взаимодействия. Конечной повесткой дня гостья Саранска называет тему экосистемы в Москве. Ключевой темой для общения с представителями Мордовии стало изучение вопроса о работе коллег в сложившейся непростой ситуации в мире, а также о том, какие планы развития региона будут направлены для улучшения жизни жителей республики. Но, конечно же, Минеева отметила тот факт, что Москва, как и любой другой регион, готова прийти на помощь для решения насущных проблем в Мордовии. Лишь благодаря взаимовыручке мы сможем пережить это пандемийное время с наименьшими потерями. Также ключевым называлось объединение предпринимателей в отраслевые сообщества, это врио главы Мордовии называет первостепенным среди решаемых им задач. Подобным образом мы можем помочь малому и среднему бизнесу, а также дать точную наводку представителям области, кто нуждается в помощи незамедлительно, Минеева также подчеркнула важность общения между бизнесом и властью в регионе. После окончания деловой части встречи уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева поблагодарила власть региона за радушный прием и дельную беседу, которая, как она считает, приведет к дальнейшему развитию Мордовии. Подобный опыт общения, как подметила гостья области, даст новую ветвь в изучении нетронутых до этого отраслей. Встреча позволила определить наиболее перспективные направления, в которых планируют сотрудничать регионы. В лице приглашенных на это мероприятие были представители мордовского правительства в лице и. о. министра экономики, торговли и предпринимательства Алексея Грибанова, и. о. вице-премьера Натальи Таркаевой, директора Торгово-промышленной палаты Юрия Левашкина, уполномоченного по защите прав предпринимателей Елены Юрченковой. Также стоит отметить, что сообщества представителей бизнеса и общественности республики в лице «Деловая Россия», «Твоя опора», ТПП и РСПП, которые также принимали участие во встрече, тоже высказали свое мнение в ходе данного мероприятия.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter