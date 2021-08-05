ВКонтакте запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков

ВКонтакте запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков

ВКонтакте запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков

Вчера, 15:57
Общество
Фото: ВК
Оно станет альтернативой платным корпоративным сервисам для личного общения и деловых видеоконференций.

ВКонтакте анонсировала десктопное приложение для видеозвонков. Оно поддерживает все функции, которые есть в платных корпоративных сервисах. Сверх того, звонки в нём не ограничены по времени, к разговору можно присоединяться без профиля в соцсети, доступна запись звонка и трансляция на личную страницу или в сообщество. Всё это — бесплатно.

Десктопное приложение поможет сфокусироваться на самом звонке, пока другие важные вкладки, уведомления и растущий счётчик сообщений ждут в соседнем окне. Это полезно, например, при проведении развлекательных мероприятий, мастер-классов, совещаний и онлайн-встреч. Также в новом приложении для компьютера можно будет устанавливать AR-фоны, демонстрировать экран в разрешении 4К, заглушать громких соседей или лающую собаку с помощью интеллектуального шумоподавления.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Звонки в веб-версии останутся, но отдельное десктопное приложение откроет больше возможностей для нашей аудитории. В нём мы сможем реализовать идеи, которые пока упираются в технические ограничения браузеров. К тому же мы оптимизируем нагрузку на устройства пользователей, чтобы добиться более качественного шумоподавления и обработки видео. Всё это позволит нам предоставить аудитории высочайшее качество онлайн-общения, которое приносит удовольствие, независимо от цели — работы, приятной дружеской встречи или учёбы».

Вместе с новым приложением на всех платформах звонков ВКонтакте появится функция «‎Зал ожидания»: пользователь присоединится к разговору только после того, как организатор одобрит его заявку. Это ещё один способ, как администраторы могут обеспечивать приватность звонков: модерировать состав участников и ограничивать подключение нежелательных пользователей.

Ранее ВКонтакте анонсировала, что запустит бесплатные групповые видеозвонки на беспрецедентное для соцсетей число участников — 2 048 человек одновременно. Об этом 17 мая объявил технический директор ВКонтакте Александр Тоболь на конференции HighLoad++.

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