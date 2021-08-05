В Уфе на реке Белая проходят рейды по запрещенным местам купания

Пресс-служба администрации Кировского района г. Уфы сообщает о патрулировании пляжных зон, начиная с "Солнечного", и вдоль реки Белая по течению. Мероприятие проводится для предотвращения купания в запрещенных местах. Известно, что с гражданами ведут профилактические беседы и раздают памятки.
Также отмечается, в отношении родителей, чьи дети находятся без присмотра на «диких» пляжах, составляются административные протоколы.
Напомним, что в Башкирии только за прошлые сутки утонули 4 человека, среди которых один ребенок. Согласно официальным данным, одна из основных причин смертей в воде - купание в запрещённых местах, также отмечается и купание не в трезвом виде. Всего по данным на 2021 год в Республике уже утонул 81 человек.