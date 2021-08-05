В России пройдет Мировой энергетический конгресс

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак провел в Москве совещание оргкомитета по подготовке и проведению 25-го Мирового энергетического конгресса. Само мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 27 октября 2022 года.

Александр Новак подчеркнул, что Россия является признанным лидером мировой энергетической отрасли. Выбор места проведения конгресса в Санкт-Петербурге как раз это подтверждает, пишет oilcapital.ru. «Уверен, что Мировой энергетический конгресс станет важной площадкой для обсуждения основных векторов развития отраслей ТЭК, ключевых трендов и вызовов, которые стоят перед нами, станет центром притяжения лидеров отрасли из разных стран мира», — прокомментировал Новак. В конгрессе планируют принять участие лидеры иностранных государств, а также зарубежные официальные лица и главы международных корпораций из 150 стран мира. Российские энергетические компании смогут обменяться мнениями и планами по глобальным мировым вопросам, например по энергопереходу и вопросам использования водородной энергетики в производстве. Организаторы сообщают, что рабочая группа по подготовке деловой программы конгресса уже разработала порядка 48 тем и сессий, охватывающих как традиционные источники энергии, так и климатическую повестку, водородные, цифровые и зеленые технологии, научно-техническое сотрудничество и другие важные вопросы. Кроме того, в рамках конгресса также состоится вручение премии «Глобальная энергия», которая традиционно присуждается в трех номинациях: «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что уже сейчас можно с уверенностью говорить о международном характере мероприятия и его масштабности. «К участию в работе конгресса приглашены 96 зарубежных городов-партнеров и 30 регионов — партнеров Петербурга. В Санкт-Петербург поступило 90 заявок от ведущих вузов, научных учреждений и крупнейших предприятий города и России для включения в деловую программу», — отметил Беглов. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс, созданный с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.

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