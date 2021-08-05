В Башкирии лже-работник банка выманил у доверчивого мужчины более миллиона рублей

Схема обмана удивляет своей наглостью и нелепостью, но тем не менее работает.

Об очередном акте мошенничества рассказали в пресс-службе МВД Башкирии. Это не первый, и видимо не последний раз, когда доверчивые жители Башкирии добровольно берут кредиты и отдают крупные суммы мошенникам. Именно в такую ситуацию попал 66-летний житель Стерлитамака. Ему позвонил мошенник и представился сотрудником служба безопасности банка и обманом уговорил мужчину мужчину взять несколько кредитов для того, чтобы обезопасить его же счета. Несмотря на очевидную логическую коллизию мужчина отдал мошенникам более миллиона рублей. о чем позже и рассказал сотрудникам полиции. В МВД Башкирии напоминают жителям региона о том, что просьба перевода денег незнакомым лицам это практически всегда мошеннические действия в ваш адрес. – В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номер. Поэтому самостоятельно наберите номер горячей линии банка, указанный на вашей карте, –рекомендуют в ведомстве жителям Башкирии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter