В Башкирии лже-работник банка выманил у доверчивого мужчины более миллиона рублей

В Башкирии лже-работник банка выманил у доверчивого мужчины более миллиона рублей
В Башкирии лже-работник банка выманил у доверчивого мужчины более миллиона рублей
Вчера, 16:12ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Схема обмана удивляет своей наглостью и нелепостью, но тем не менее работает.

Об очередном акте мошенничества рассказали в пресс-службе МВД Башкирии. Это не первый, и видимо не последний раз, когда доверчивые жители Башкирии добровольно берут кредиты и отдают крупные суммы мошенникам.

Именно в такую ситуацию попал 66-летний житель Стерлитамака. Ему позвонил мошенник и представился сотрудником служба безопасности банка и обманом уговорил мужчину мужчину взять несколько кредитов для того, чтобы обезопасить его же счета. Несмотря на очевидную логическую коллизию мужчина отдал мошенникам более миллиона рублей. о чем позже и рассказал сотрудникам полиции.

В МВД Башкирии напоминают жителям региона о том, что просьба перевода денег незнакомым лицам это практически всегда мошеннические действия в ваш адрес.

– В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номер. Поэтому самостоятельно наберите номер горячей линии банка, указанный на вашей карте, –рекомендуют в ведомстве жителям Башкирии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы