«Путинские 10 000 рублей». Можно ли в Башкирии на эти деньги собрать ребенка в школу?

За спиной и в руках

К ранцу или портфелю школа в отличии от формы требования выдвигает. Требования здоровые — ортопедическая спинка (для первоклассников вес до 1 кг). На маркетплейсах цены стартуют с 1500 рублей и доходят до 10000. Обязательное требование безопасности — светоотражающие элементы, но их можно купить отдельно и наклеить самим. Мама маленькой Гали купила портфель российского производителя с отражающими элементами за 3600 рублей, хотя саму Галю больше привлекали модели поярче и подешевле. Продавцы вешают на них затейливые брелки, которые можно купить и самим за бесценок в том же ТЦ — делится опытом мама Гали.