Правозащитник из Башкирии обратил внимание на качество обломков крыш после бури

Азамат Галин уверен, что в разрушениях виновен не только ветер, но и некачественно сделанная крыша при строительстве.

В сети появились фотографии разрушенной крыши жилого дома из села Чекмагуш, где 4 августа прошелся ураган, последствия которого, как сообщает МЧС по Республике, серьезные - были повреждены кровли 12 многоквартирных домов, 2 школ, 3 зданий торгового назначения, а также частных домов. Суммарная площадь разрушенных крыш – более 10 тысяч квадратных метров. Известно также, что из-за неблагоприятных погодных условий и в селе Булгаково у магазина «Магнит» улетала крыша площадью 750 квадратных метров. По данным МЧС ветер достигал 22 метров в секунду. Наблюдая как лихо ветер срывает и разламывает крыши домов и зданий, невольно возникает вопрос, а насколько качественно были выполнены строительные работы изначально. - Посмотрите из каких палок они собрали крышу. Оплату производили из средств бюджета? Или жильцов? Кто в курсе? Если объект не является частным, мне кажется, тут работу должны следователи вести, - негодует Азамат Галин. Солидарны с ним и в комментариях под видео с места событий. Многие недовольны качеством нового жилья, винят во всем закупку дешевых строительных материалов, которые не предназначены для погодных условий Республики. Отметим, что в двух регионах обошлось без человеческих жертв, однако вспомним, как в июле этого года на 14-летнюю девочку также из-за ветра обрушилась крыша торгового центра в Бижбулякском районе. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter