Правозащитник из Башкирии обратил внимание на качество обломков крыш после бури

Правозащитник из Башкирии обратил внимание на качество обломков крыш после бури
Правозащитник из Башкирии обратил внимание на качество обломков крыш после бури
Вчера, 13:24ОбществоЭлина СайфрановаФото: Mkset.ru
Азамат Галин уверен, что в разрушениях виновен не только ветер, но и некачественно сделанная крыша при строительстве.

В сети появились фотографии разрушенной крыши жилого дома из села Чекмагуш, где 4 августа прошелся ураган, последствия которого, как сообщает МЧС по Республике, серьезные - были повреждены кровли 12 многоквартирных домов, 2 школ, 3 зданий торгового назначения, а также частных домов. Суммарная площадь разрушенных крыш – более 10 тысяч квадратных метров.

Известно также, что из-за неблагоприятных погодных условий и в селе Булгаково у магазина «Магнит» улетала крыша площадью 750 квадратных метров. По данным МЧС ветер достигал 22 метров в секунду.

Наблюдая как лихо ветер срывает и разламывает крыши домов и зданий, невольно возникает вопрос, а насколько качественно были выполнены строительные работы изначально.

- Посмотрите из каких палок они собрали крышу. Оплату производили из средств бюджета? Или жильцов? Кто в курсе? Если объект не является частным, мне кажется, тут работу должны следователи вести, - негодует Азамат Галин.

Солидарны с ним и в комментариях под видео с места событий. Многие недовольны качеством нового жилья, винят во всем закупку дешевых строительных материалов, которые не предназначены для погодных условий Республики.

Отметим, что в двух регионах обошлось без человеческих жертв, однако вспомним, как в июле этого года на 14-летнюю девочку также из-за ветра обрушилась крыша торгового центра в Бижбулякском районе. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

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