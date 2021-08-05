На уфимца, избившего детей в подъезде, завели уголовное дело

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, которого подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба Следкома Башкирии.
По версии следствия, 3 августа пьяный мужчина в подъезде дома избил своего трёхлетнего сына и девятилетнюю дочь его сожительницы. Произошедшее попало в кадр камер видеонаблюдения, а позже ролик распространился в социальных сетях.
По предварительным данным, мальчик травм не получил, а у девочки ушиб ноги. Жилищные условия проживания семьи по результатам проверки признаны удовлетворительными, семью поставили на профилактический учёт в органах опеки и попечительства администрации района и в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
Детей вместе с матерью пока поместили в республиканский центр «Семья» для временного проживания и психологической поддержки. Сотрудники ведомства продолжают расследование.
Напомним, на кадрах видео можно увидеть как мужчина хватает за волосы девочку, которая пытается увернуться, но безуспешно, а затем он ударил её по спине ногой. Инцидент произошел в подъезде дома №16/1 по улице Летчиков. После произошедшего по данному факту в полицию поступило заявление.