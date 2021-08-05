На проект реконструкции Госцирка в Уфе выделят 7 миллионов рублей

Цирк был закрыт на ремонт в 2017 году. Здание находилось в аварийном состоянии, поскольку его не ремонтировали с момента своего основания в 1968 году. Ремонт планировали завершить в 2018 году, но этого так и не произошло. В 2019 году цирк был признан памятником истории и культуры регионального значения, который теперь охраняется.