МЧС вновь предупреждает о шквалистом ветре в Башкирии

МЧС вновь предупреждает о шквалистом ветре в Башкирии
МЧС вновь предупреждает о шквалистом ветре в Башкирии
Вчера, 16:51ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MediaInvest

МЧС вновь предупреждает о шквалистом ветре в Башкирии

На этот раз порывы ветра ожидаются до 17 м/с.

МЧС Башкирии предупреждает, ночью 6 августа в Республике местами ожидается шквалистый ветер до 17 м/с. Также сообщается о кратковременном дожде и грозах.

Напомним, на этой неделе от сильных порывов ветра пострадал не один населенный пункт. Так, 4 августа в селах Булгаково и Чекмагуш буря сорвала крыши более 18 городских построек. Похожая ситуация произошла уже 2 августа в селе Инзер Белорецкого района, где из-за сильного ветра были повалены деревья и заборы, известно также, что городские здания, включая участковую больницу, остались без крыши над головой.

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